Altın Kart Yolda, Bekleyin!

ABD’DE YENİ OTURUM İZNİ FIRSATI

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni almak isteyenler için yeni bir fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir ABD “altın kartına” başvurmak için web sitesinin bir hafta içinde yayına gireceğini bildirdi. Lutnick, Trumpcard.gov alan adının önümüzdeki hafta içerisinde aktif olmasını beklediğini belirtti. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak olsa da, Altın Kart almak isteyenler şimdiden kayıt olabiliyor.

ALTIN KART DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Amerikalı olmayanların “artı Yeşil Kart ayrıcalıkları” satın alabileceğini ifade etmişti. Geçtiğimiz ay, altın renkli kartın fiziksel bir modelini muhabirlere göstererek, “5 milyon dolara bu sizin olabilir” şeklinde bir açıklama yaptı.

KARTIN YÜZÜ TRUMP

Kartın üzerinde Donald Trump’ın bir fotoğrafıyla birlikte “Trump kartı” yazdığı görünmekte. Bu altın renkli karttan elde edilen gelirle ABD’nin borçlarının ödenmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlar, Trump’ın bu planı uygulamak için kongre onayı olmadan yasal yetkisinin bulunup bulunmadığını sorguluyor.