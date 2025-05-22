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Altın Kart Yolda, Bekleyin!

altin-kart-yolda-bekleyin

ABD’DE YENİ OTURUM İZNİ FIRSATI

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni almak isteyenler için yeni bir fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir ABD “altın kartına” başvurmak için web sitesinin bir hafta içinde yayına gireceğini bildirdi. Lutnick, Trumpcard.gov alan adının önümüzdeki hafta içerisinde aktif olmasını beklediğini belirtti. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak olsa da, Altın Kart almak isteyenler şimdiden kayıt olabiliyor.

ALTIN KART DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Amerikalı olmayanların “artı Yeşil Kart ayrıcalıkları” satın alabileceğini ifade etmişti. Geçtiğimiz ay, altın renkli kartın fiziksel bir modelini muhabirlere göstererek, “5 milyon dolara bu sizin olabilir” şeklinde bir açıklama yaptı.

KARTIN YÜZÜ TRUMP

Kartın üzerinde Donald Trump’ın bir fotoğrafıyla birlikte “Trump kartı” yazdığı görünmekte. Bu altın renkli karttan elde edilen gelirle ABD’nin borçlarının ödenmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlar, Trump’ın bu planı uygulamak için kongre onayı olmadan yasal yetkisinin bulunup bulunmadığını sorguluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adaylık Üzerine Açıklama Yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının adaylıkla ilişkilendirilmesini eleştirerek, bunun ülke için bir gereklilik olduğunu vurguladı ve bir daha aday olma isteği taşımadığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının kendi yeniden adaylığı ile bağlantılı olmadığını belirterek, bunun ülke için önem taşıdığını vurguladı. Adaylık kaygısı taşımadığını ifade etti.

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