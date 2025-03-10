Altın Madalya Türkiye’nin Oldu

AVRUPA HAVALI SİLAHLAR ŞAMPİYONASI’NDA HEYECAN

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Hırvatistan’ın Osijek kentindeki bu önemli organizasyonda Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde sıralama müsabakasında 580 puan alarak altın madalya karşılaşmasına yükseldi.

TÜRKİYE ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Finalde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya alan milli atıcılar, büyük bir başarı daha elde etti. Ayrıca bu kategoride bronz madalya, Sırbistan’dan Zorana Arunovic ve Damir Mikec ikilisinin oldu.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’IN BAŞARI HİKAYESİ

Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğunu kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye olimpiyat tarihinde atıcılık branşında kazandırılan ilk madalyayı almayı başarmıştı.