Altın Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları ve İşlem Hacmi

Altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 7 milyon 65 bin lira, en yüksek ise 7 milyon 457 bin 224 lira seviyesine ulaştı ve günün kapanışında 7 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün bu fiyat 7 milyon 172 bin lira olarak kaydedilmişti.

İŞLEMLERDE YÜKSEK HACİM

Bugün KMKTP’de toplam işlem hacmi 25 milyar 943 milyon 783 bin 317,53 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 3 bin 631,82 kilogram seviyesine ulaştı. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 26 milyar 996 milyon 441 bin 459,36 lira olarak tespit edildi.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında en çok işlem yapan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

