Altın Piyasasında Hızla Yükselen Fiyatlar: Kapanış 6 Milyon 902 Bin Lira

Altın fiyatlarındaki gelişmeler, piyasalarda dikkat çekiyor. Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 692 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 934 bin lira seviyelerini görerek günün sonunda yüzde 2,4 artış ile 6 milyon 902 bin lira seviyesine ulaştı.

ÖNCEKİ GÜN DÜZENLİ HAREKETLER

Dün, standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 740 bin lira olarak kaydedilmişti. Piyasa, gün sonunda bu fiyatın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş oldu.

İŞLEM HACMİ ARTIYOR

Kapalı Alan Kıymetli Madenler ve Takı Piyasası (KMKTP) içerisinde toplam işlem hacmi 16 milyar 974 milyon 946 bin 24,18 lira olarak belirlendi ve işlem miktarı ise 2 bin 464,62 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metal piyasalarında ise toplam işlem hacmi 17 milyar 84 milyon 743 bin 115,43 lira seviyesine ulaştı.

PİYASADA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise Şekerbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Destek Yatırım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Bu kurumlar, piyasanın hareketlilik kazanmasında önemli rol oynadı.