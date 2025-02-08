Altın Rekor Kırdı: Güncel Durum Nedir?

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından sürekli bir şekilde takip ediliyor. ABD’nin ticaret savaşlarını tekrar başlatmasıyla birlikte altın fiyatları güç kazanmaya başlıyor. Altın yatırımcıları, altın günlerini yaşamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileriyle ticaret savaşlarını yeniden başlatması, altına olumlu bir etki yapıyor. Son altı haftadır altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Bugün, ABD’de açıklanan istihdam raporu sonrasında altın fiyatları rekor kırdı.

İSTİHDAM RAPORUNUN ETKİSİ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin artış gösteriyor. Analistlerin beklentisi ise istihdamda 169 bin artış olacağı yönündeydi. Ayrıca, tarım dışı istihdam artışı 2024 yılı Kasım ayı için 212 binden 261 bine, Aralık ayı için 256 binden 307 bine revize ediliyor. Ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4 seviyelerine düşerken, piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

KORUMACILIK VE YATIRIM ARTIŞI

ABD’deki politika belirsizlikleri, yatırımcıları korumacı bir tutum sergilemeye itiyor. Bu durum da altına olan yatırımları artırma eğiliminde etkili oluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Güne 2856 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2852 dolar, en yüksek ise 2881 dolar seviyesine ulaşıyor. Şu anda ons altın 2880 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3296 liradan başlangıç yaparken, gün içerisinde en düşük 3294 lira, en yüksek de 3332 lira seviyelerine çıkıyor. Şu anda gram altın 3331 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’da gram altın, 3341 liradan alınmakta ve 3380 liradan satılmakta.