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Ekonomi

Altın Rekor Seviyelerine Ulaştı

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ONS ALTINDA REKOR ARTIKLAR

Ons altın, dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve yapmıştı. Bugün ise yükselişine devam etti ve 2 bin 785 dolar seviyesinden güne başladı.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Gram altın, bu sabah 3 bin 056 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 054 lira, en yüksek ise 3 bin 071 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 3 bin 070 liradan alıcı buluyor. 3 bin 071 lira tarihi yüksek seviye olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’da gram altın, 3 bin 149 liradan alınırken, 3 bin 199 liradan satılıyor.

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