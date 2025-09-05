Altın Rekorunu Tazeledi: 3 Bin 587 Dolar

HAFTA BOŞLUKLARINDA REKOR KIRILDI

Hafta başından itibaren rekor üstüne rekor kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir zirveye ulaştı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Ekim 2024’ten bu yana en kötü seviyeyi gören ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentisi 75 bin iken, açıklanan rakam sadece 22 bin oldu. Bununla birlikte, işsizlik oranı ise yüzde 4,2 olarak beklenirken, yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altının onsu, 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 doları görerek rekorunu tazeledi. Bugün, kritik veri açıklanmadan önce sabah seansında 3 bin 558 dolardan hareketliyken, istihdam rakamlarının açıklanması sonrası ons altın 3 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın da son günlerde rekor tazelemeye devam ediyor. Kritik istihdam verileri öncesinde 4 bin 710 lira seviyesinde işlem görürken, verinin hemen ardından gram altın 4 bin 738 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO’DA REKOR DEĞİŞİMLERİ

Dolar/TL kuru son günlerde sınırlı yükselişlerle yeni rekorlar kırıyor. Verinin açıklanması öncesinde 41,24 lira olan dolar/TL kuru, haberin ardından 41,25 lira seviyesine yükseldi. Euro’nun dolar karşısında değer kazanmasıyla birlikte Türk lirası değer kaybetti ve Euro/TL 48,50 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Ayrıca, ABD istihdam raporu sonrası EUR/USD paritesi 1,17500 seviyesine yükseldi.

ABD BORSALARINDAKİ YÜKSELİŞLER

ABD borsaları da yönünü yukarıya çevirdi. Nasdaq, 23 bin 778 puana kadar çıkarak sert bir yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi, son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, kritik istihdam verilerinin ardından yeni bir zirveye ulaşarak 6 bin 553 puana yükseldi. Dow Jones da benzer şekilde yükselerek, kritik istihdam verileri sonrasında 45 bin 595 puana erişti.