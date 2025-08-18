Altın Ukrayna Üzerine Yoğunlaşıyor

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşması konusunda yapacağı görüşmeye odaklanması nedeniyle, seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine dokundu ve ons başına 3.350 doları geçti. Bugün ilerleyen saatlerde Zelenski, Trump ile bir araya gelecek ve önemli Avrupa liderleri de bu görüşmeye katılacak. Bu görüşme, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes konusunda herhangi bir adım atılamayan, ancak Putin’in, ABD ve Avrupa’nın savaşı sona erdirmek adına nihai bir anlaşmaya ulaşmasına yardımcı olacak güçlü güvenlik garantileri sağlamayı kabul ettiği büyük bir zirvenin hemen sonrasına denk geliyor.

FİNANSAL BEKLENTİLER

Piyasalar, Eylül ayında faiz indirimi umutlarının artmasıyla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşmasını ve Fed’in son toplantısına dair tutanaklarını dikkatle takip ediyor.

ONS ALTIN DURUMU

Ons altın, güne 3336 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3323 dolar, en yüksek ise 3352 dolar seviyesine ulaştı. Şu an itibarıyla 3352 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın ise 4378 liradan güne giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 4370 lira, en yüksek 4408 lira seviyeleri gözlemlendi. Şu anda 4407 liradan alıcı buluyor.