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Altın ve Dolar, Herkes İçin Önemli

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HAVA SALDIRILARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İsrail’in İran’a yönelik gece yarısı hava saldırısı, sadece bölgedeki gerginliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda para piyasalarının yönünü de etkiledi. Savaş beklentileri, altın ve döviz kurlarında ani yükselişlere yol açtı. Ekonomist ve finans yorumcusu Hatice Kolçak, altın piyasalarındaki bu hareketliliği detaylı bir şekilde değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLER

Hatice Kolçak’a göre, bölgede gelişen olaylar yalnızca bir başlangıç niteliğinde. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha fazla artış gösterebileceği ifade ediliyor. Saldırının hemen ardından, artmaya başlayan altın talebi ile birlikte ons altın 3.444 dolar seviyesine yükseldi. Kolçak, 3.444 doların kritik bir direnç noktası olduğunu belirterek, “Eğer ons 3.500 doların üzerinde kapanış yaparsa yeni rekorlar kaçınılmaz olur” şeklinde açıklama yaptı.

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