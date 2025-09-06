Altın Yatırımı İçin Dikkatli Olun!

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artış gösterirken, büyük bankalar altın ile alakalı yeni tahminlerini kamuoyuna sundu. 2025 ve 2026 yıllarında altının rekor seviyelere ulaşacağı yönünde beklentiler sürüyor.

BANKALARIN ALTIN RAPORLARI

Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley’nin hazırladığı raporlarda, ons altındaki yükselişi destekleyen nedenlere yer veriliyor. Goldman Sachs, altın hakkında yapısal olarak iyimser bir tutum sergileyerek, temel senaryosunda 2025 yılının sonunda ons altının 3 bin 700 dolara ulaşacağını ifade ediyor.