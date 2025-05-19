Altın Yeniden Yükselişe Geçti

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalar aktif bir seyir izliyor. Bu durum altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın, ABD’nin ekonomik görünümü ve artan bütçe açığına dair endişelerin liman varlıklarına olan talebi artırmasına rağmen seans başındaki kazançlarını kaybetti. Risk iştahıyla artan altın, jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşlarındaki gümrük vergisi oranlarının 90 gün süreyle düşürülmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyaretindeki anlaşmalar gibi birçok faktörden güç kaybetmiş durumda. Düşüş yaşamasından sonra altın, yukarı yönlü bir hareketlenme için çaba gösteriyor. Yurt içi piyasalardaki kapalı durumuna rağmen yurt dışında işlemler devam ediyor.

ALTININ KISA VE UZUN VADEDEKİ DEĞERİ

Oversea-Chinese Banking yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, “İyi ve kötü haber başlıklarının bir karışımını gördüğümüz için altının kısa vadede dalgalı olmasını bekliyoruz” diyor. Uzun vadede ise Trump’ın politikaları ve dolar cinsinden varlıklardan uzaklaşmanın, altın için “önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere tırmanmasını görebilecek yapısal arka rüzgarlar” yaratabileceğini belirtiyor. Altın, gün içinde yüzde 1’e yakın yükseliş kaydediyor.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

ONS altın, güne 3215 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3206 dolar, en yüksek ise 3249 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 3217 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4016 liradan açıldı. Gün içinde en düşük 4002 lira, en yüksek de 4060 lira seviyelerine ulaştı. Şu anda 4020 liradan alım satımı yapılıyor.

KAPALIÇARSI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın güncel olarak 4090 liradan alınıp 4132 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6702 liradan alıcı bulurken, 6743 liradan satılmakta.