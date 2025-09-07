Altına Yatırım Yapacaklar Dikkat!

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı güçleniyor. Bu durum, dev bankaların altınla ilgili yeni tahminlerini de etkiliyor. 2025 ve 2026 yıllarında altının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler artıyor.

BANKALARIN ALTIN RAPORLARI

Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley, ons altındaki yükselişi destekleyen faktörlere ilişkin raporlar yayımladı. Goldman Sachs, altın konusunda yapısal olarak iyimser bir yaklaşım sergileyerek 2025 yılının sonunda ons altının 3 bin 700 dolara ulaşacağını öngörüyor.