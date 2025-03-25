Altun: Nefret Söylemine Artık Son Verin

ALTUN’DAN CHP’YE TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Altun, “‘Ana muhalefet’ genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir. Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir.” ifadelerini kullandı.

CÜMLELERİNİZİ TEMİZLEYİN

Altun, ayrıca, “Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz: Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin. Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun.” dedi.

FASİT GİRDAPTA KALMA TEHLİKESİ

Aksi takdirde, “içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz.” uyarısında bulundu. Altun, CHP’nin yaklaşımının Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.