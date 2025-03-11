Altyapıdan Yetişip Teknik Direktör Olanlar

ALTYAPIYLA BAŞLAYAN BİR YOLCULUK

Trabzonspor, tarihinde toplamda 12’si yabancı olmak üzere 44 teknik direktörle çalışma gerçekleştirmiştir. Bu isimler arasında Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve şimdi de Fatih Tekke yer alıyor. Bu isimlerin bir kısmı, futbolcu olarak da kulüpte görev almıştır. Ayrıca Sadi Tekelioğlu ve Ahmet Özen, altyapıdan sonra teknik direktörlük görevine gelen diğer isimlerdir. Fatih Tekke, bu geleneği sürdüren 13. kişi olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor’un ligde kazandığı yedi şampiyonluk ve birçok kupa, altyapıdan yetişen teknik direktörlerin katkılarıyla gerçekleşti. Ahmet Suat Özyazıcı, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında, Özkan Sümer ise 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında bordo-mavilileri şampiyonluğa ulaştırdı. Altyapıdan gelen teknik direktörlerin etkisi, kulübün tarihindeki başarıların önemli bir parçası oldu.

FATİH TEKKE’NİN TRABZONSPOR HİKAYESİ

Fatih Tekke, 14 yaşında Trabzonspor altyapısına katılarak bordo-mavili camia ile tanıştı ve 1994-95 sezonunda A Takım’da forma giymeye başladı. 2006 yılında 7.5 milyon euro bonservisle Rusya’nın Zenit St. Petersburg kulübüne transfer olan Tekke, burada 239 maçta 104 gol atarak unutulmaz bir oyuncu haline geldi. 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig’in gol kralı unvanını kazanan Tekke, Zenit’te ise 2007-08 sezonunda lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası zaferi yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2015’te Kayseri Erciyesspor’da başlayan 47 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve en son Alanyaspor’da görev yaptı. 33 yıl aradan sonra Trabzonspor’a teknik direktör olarak dönmesi, kulübün altyapısından yetişen bir isim olarak tarihe geçmesini sağladı.