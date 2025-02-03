alvaro-morata-ve-lemina-galatasaray-da

GALATASARAY TRANSFER GÜNDEMİ

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray’da geç saatlerde transfer gelişmeleri hızlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, ‘Matador’ lakaplı golcüsüne ulaşmış durumda. Alvaro Morata, eşi Alice Campello ile birlikte İstanbul’a gelirken transferin detayları netleşti. Morata, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşmeyle Cimbom’un kadrosuna katılıyor. İşte gelişmelerin detayları…

ALVARO MORATA İSTANBUL’DA

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa’da da başarı planlayan Galatasaray, ara transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya başlayarak dün Milano’dan Alvaro Morata’yı İstanbul’a getirdi. İspanyol futbolcu, eşi Alice Campello ile birlikte Atatürk Havalimanı’na geldi. Burada büyük bir taraftar kalabalığı, Morata’yı tezahüratlarla karşıladı. 32 yaşındaki oyuncu, taraftarlarla bir araya gelirken, “Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey’e ve Gardi’ye teşekkür ederim. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum” dedi.

MORATA’NIN SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Galatasaray, İspanyol futbolcuyu satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin’in 2 Şubat 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. AC Milan’a toplamda 6 milyon euro geçici transfer bedeli ödenecek” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Morata’ya bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezonun (2025-2026) ilk yarısı için toplam 6 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Galatasaray, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması şartıyla, 8 milyon euro bedelle futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna da sahip.

LEMİNA İLE ANLAŞILDI

Galatasaray, forvet hattını güçlendirmekle kalmayıp, orta saha transferinde de önemli bir aşama kaydederek eski oyuncusu Mario Lemina ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Şu an gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolverhampton’a çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Lemina, orta sahada takıma büyük güç katması beklenen oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. 2019-2020 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Gabonlu yıldız, o dönemki performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Galatasaray yönetimi, Wolverhampton ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor ve İngiliz ekibinin 3 milyon euro altında bir anlaşmayı bekliyor. Tarafların kısa süre içinde uzlaşması bekleniyor. Ayrıca, Lemina’nın Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.