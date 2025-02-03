Alya’nın Duyguları Uzak Şehir’de Değişiyor

KANAL D’DE YENİ BÖLÜM İLE SEYİRCİLERİN KARŞISINDA

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Paylaşılan son tanıtımda Alya’nın Cihan ve Deniz’i izlerken gözlerinin dolması, Alya’nın duygularında bir değişim yaşandığını gösteriyor.

ALYA VE CİHAN’IN NEŞELİ ANLARI

Pazartesi akşamları reytinglerde öne çıkan Uzak Şehir dizisinin yeni tanıtımında, Cihan ve Alya’nın düğünde halay çektiği eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu anlar, bu akşamki bölümde izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacağının habercisi olurken, Cihan’ın Deniz’le dansını izleyen Alya’nın gözlerinin dolması, Cihan’a karşı hislerinin değişmeye başladığını ortaya koyuyor.

ÜNLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler rol alıyor. Uzak Şehir bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor!