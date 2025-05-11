Alzheimer Bulguları Genç Yaşlarda Görülebilir

ALZHEİMER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ ERKEN YAŞTA GÖRÜLEBİLİYOR

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ile Butler Yaşlanma Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalışma, Alzheimer hastalığına bağlı risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, bilişsel işlev üzerinde çok daha erken yaşlarda etkili olabileceğini ortaya koyuyor. ABD’deki genç ve sağlıklı bireyleri kapsayan geniş çaplı araştırmada, 24 ila 44 yaş aralığındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer ile ilgili risk faktörleri arasında anlamlı bağlantılar bulundu.

KARDİYOVASKÜLER RİSKLERİ VE BİYOBELİRTİLERİN İLİŞKİSİ

Araştırma ekibi, bu çalışmada Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullanarak verileri analiz etti. Elde edilen bulgular, kalp-damar risk faktörlerinin yanı sıra bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomların belirmesinden yıllar önce bilişsel fonksiyon ile ilişkili olabileceğini gösteriyor.

ERKEN MÜDAHALE İHTİYACI VURGULANIYOR

Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello, “Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin sadece ileri yaşlarda değil, aynı zamanda genç yaşlarda da başlaması gerektiğine dikkat çekiyor.