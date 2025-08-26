Amasra’da Atıklar Denizi Kirletiyor!

KANALİZASYON ATIKLARI DENİZE KARŞI KARIŞTI

Bartın’ın Amasra ilçesinde, kanalizasyon atıklarının denize karıştığı belirlendi. Bu kirlilik durumu sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 lira tutarında idari para cezası uyguladı.

BORULAR FIRTINA NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

2018 yılında faaliyete geçen kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi çerçevesinde denizin 2 kilometre açığına yerleştirilen borular, geçtiğimiz aylarda meydana gelen fırtına sonucunda zarar gördü. Bu hasar neticesinde atıklar, doğrudan denize akmaya başladı.

KİRLİLİK KÖTÜ KOKULARA NEDEN OLDU

Kirlilik durumu, Karaevler mevkisinde kötü koku oluşumuna ve denizin renginin değişmesine neden oldu. Bu olaylar, yerel ve ulusal basında da geniş yer buldu. Ekipler, bölgeye botla giderek su örneği aldı. İncelemeler sonucunda, Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 lira para cezası kesildi.