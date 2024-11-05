Amasya’da Geri Giden Tır Şaşırttı

AMASYA’DA GÖRÜLEN ŞAŞIRTICI TIR OLAYI

Amasya’da bir tırın geri geri gidiyormuş gibi görünmesi vatandaşları şaşırttı. Durumun aslında başka bir tırın üstünde olması, yakınlaşıp sollama yapılınca ortaya çıktı. Amasya-Samsun karayolunda bir tırın ters yönde yaklaştığını fark eden sürücüler, bu durumu panikle cep telefonları ile kaydetmeye başladı. Görüntüler incelendiğinde, tırın aslında geri gitmediği anlaşıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Geri gider gibi görünen tırın kupası, başka bir tırın kupası ile birlikte çekicinin üstüne yüklenmiş olarak ilerlemekteydi. Amasya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, durumu yorumlayarak, “Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Tehlike görünmüyor.” ifadesini kullandı. Çapkın, yolda böyle yanlış anlamaların yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Tır ters yüklendiği için geri gidiyor gibi görünüyor. Sollandığı zaman dorsenin üzerinde olduğu anlaşılıyor.” şeklinde ekledi.

VATANDAŞLARIN ŞAŞKINLIĞI ANLATILDI

Çapkın, insanların taşıma yönü nedeniyle bu tür durumlarda şaşırabileceğini ifade ederek, “Şerit ihlali ya da tehlike görünmüyor. Taşınan aracın istikameti ters olduğu için vatandaşlar şaşırıyor. Bu tür olaylar çok nadir görülse de gayet normal.” dedi.