Amasya’da İki Deprem Oluştu! Eğitime Ara Verildi

Amasya’da iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gümüşhacıköy olan bu depremlerden ilkinin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Bu deprem saat 12.23’te 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından üç dakika sonra, saat 12.26’da aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi ve bu deprem 19 kilometre derinlikte oluştu. Amasya’daki bu iki depremin merkez üssü yine Gümüşhacıköy oldu.

depremler çevre illerden de hissedildi

Her iki deprem de Amasya’nın yanı sıra komşu illerden de hissedildi. Depremler sonrasında henüz herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Çok sayıda vatandaş, sosyal medya üzerinden depreme ilişkin paylaşımlar yaptı.

eğitime ara verildi

AFAD verilerine göre saat 12.23’te 4,4 ve 12.26’da 4,2 büyüklüğündeki depremler sonrasında Amasya Valiliği, gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu. Depremler nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde yarım gün boyunca eğitime ara verildiği açıklandı.