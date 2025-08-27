Gündem

Amasya’da Kubbeden Düşen Şahıs Öldü

amasya-da-kubbeden-dusen-sahis-oldu

OLAYIN KAPSAMI

Amasya’nın Kaleköy beldesinde, caminin tadilatı için kubbeye çıkan 57 yaşındaki Ahmet Afan, dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonrası çevreden gelen ihbarlarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

CAN KAYBI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Ahmet Afan’ın, Kayseri’den geldiği öğrenildi. Maalesef, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Afan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.

