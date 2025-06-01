Amasya’da Minibüs Tarlaya Uçtu

AMASYA’DA TRAFİK KAZASI

Amasya’da meydana gelen bir trafik kazası maalesef ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, 59 yaşındaki Erol Yaban’ın kullandığı yolcu minibüsü, Göynücek ilçesi ile Amasya merkezi arasında sefer yaparken Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Araç, patates ekili bir tarlaya uçarak birden fazla takla attı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte dört yolcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü ve diğer yolcular Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Memiş Koç (55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.