Amasya’da Roma Dönemine Ait Lahit Tespit Edildi

JANDARMA EKİPLERİNDEN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık dört aydır sürdürdükleri araştırmalar sonucunda N.A. (51) isimli şahsın, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde çeşitli kabartma figürlerin bulunduğu mini bir lahit ile müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Elde edilen bilgilere göre, şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda bu lahit bulundu ve el konuldu. N.A. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Mini lahit ise Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.