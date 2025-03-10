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Amatör Lig Maçında Olaylı Anlar Yaşandı

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MÜCADELEDE GERGİNLİKLER YAŞANDI

Elazığ 1’inci Amatör Lig Play-Off Grubu 4’üncü hafta müsabakasında Karakoçanspor ile Elazığ DSİ Spor birbirine rakip oldu. Karşılaşma, Karakoçanspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile devam ederken, maçın 85’inci dakikasında skor 3-1 olarak değişti. Elazığ DSİ Spor’un takım kaptanı Hüseyin Eker, gelen gol sonrasında hakeme karşı sert bir tepki gösterdi.

Eker, hakeme saldırarak kırmızı kart gördü ve yumruk attı. Bu aşamada Eker saha dışına çıkarılırken, hakemin dudağına pansuman yapıldığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine hakem, 89’uncu dakikada federasyon sorumlusuyla görüştükten sonra maçın bitiş düdüğünü çaldı. Yumruklu saldırı konusunda inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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