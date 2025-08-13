Amazon’un Alexa’sı Yeni Dönüşümde

YAPAY ZEKA İLE YENİLENEN ALEXA

Yapay zeka çağında, neredeyse her ürün yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamalarından Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlara, Google gibi arama motorlarına kadar birçok platform, üretken yapay zeka entegrasyonu ile yenilikler yaşıyor. Şimdi Amazon’un dijital asistanı Alexa’yı güncelleme sırası geldi. 11 yıldır kullanımda olan Alexa, “Alexa+” adıyla yenilendi. Bu yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlara göre bu değişiklik, kullanıcı deneyiminin önünde, Amazon’un satış stratejisine hizmet ediyor.

TEKLİF YAĞMURU VE REKLAM ARTIŞI

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde konuşan gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile deneyimlerini paylaştı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’ya anında erişim sağladığını belirtti. Ancak, cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu anlattı: “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim.” Kullanıcılar için daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla uyumlu çalışması olumlu bulunurken, internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi önceki işlevlerde sorunlar yaşandığı belirtildi. Kullanıcılara önerilen “yeni özellikler” çoğu zaman reklamlarla kendini gösterdi. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sormak istediğinde Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını ifade etti.

MAHREMİYET ENDİŞELERİ VE KULLANICI VERİLERİ

Mart ayında yapılan bir değişiklikle Alexa+, “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu durum, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’ın ardındaki yapay zekanın nasıl çalıştığını açıklamadıklarını, muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu öne sürüyor. Ancak sistemin tam olarak hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Newton, bu yüzden asistanın kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakmış olabileceğini belirtti. “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil” dedi.