Ameliyathanede Stent Pazarlığı: Gözaltı ve Soruşturma

HASTANENİN ACİL DURUMDA PAZARLIK YAPILDIĞI İDDİASI

İstanbul’da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim’deki bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonucunda üç damarının tıkalı olduğu ve acil anjiyo yapılmasının gerektiği belirlendi. B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

PAZARLIK ANLARI GÖZLEMLENDİ

Hastanın anjiyo sürecinde, steril ameliyat ortamına izinsiz giren hastane muhasebecisinin “15’e, 18’e ve 20’ye var.” diyerek fiyat belirttiği anlaşıldı. Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Ancak, üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan stent pazarlığıyla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma çerçevesinde, hastayla pazarlık yaptığı belirtilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.