Ameliyathanede Stent Pazarlığına Soruşturma Açıldı

HASTA ANJİYO SIRASINDA PAZARLIK YAPILDI

İstanbul’da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak’ta göğüs ağrısı şikayeti ile Taksim’deki bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gecenin ilerleyen saatlerinde Bakırköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

AYRINTILI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Arena programında yayınlanan görüntülerde, hasta anjiyoya alındığı sırada steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisi tarafından fiyat belirleme anları görüldü. “15’e, 18’e ve 20’ye var.” diyerek fiyat tartışması yapıldığı iddia edildi. Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılması talebinde bulundu ancak üçüncü stent için 50 bin lira talep edildiğini ifade etti.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye idari para cezası uygularken, durumu SGK’ya da bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı, olayın basına yansımasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler herkesi derinden üzmüştür.” denildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün olaya hızla müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlattığı belirtildi. Bakanlık, “Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, denetim ekiplerinin hastanedeki incelemelerine devam ettiği vurgulandı.