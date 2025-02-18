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Ameliyatta Stent Pazarlığı: Gözaltı Kararı!

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HASTA GÖĞÜS AĞRISIYLA HASTANEYE GİTTİ

İstanbul’da 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim’deki bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından, üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtildi. B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

PAZARLIK İDDİASINA GÖRE ANJİYO SIRASINDA BAŞLADI

İddialara göre, hasta anjiyo işlemine alındığında steril ameliyat ortamına önlemsiz bir şekilde giren hastane muhasebecisi, “15’e, 18’e ve 20’ye var.” diyerek fiyat belirledi. Hasta, en uygun fiyatla stentin takılmasını talep etti, ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira istendiğini ileri sürdü.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ BAŞLATILDI

Yapılan stent pazarlığına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma açıldı. Bu kapsamda, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

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