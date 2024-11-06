Amerika Başkanlık Seçimi Sonuçları 2024

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım 2024’te gerçekleşen başkanlık seçimi, dünya genelinde yoğun bir ilgiyle izleniyor. Seçimin önemli adayları Cumhuriyetçi Parti’nin Donald Trump’ı ve Demokrat Parti’nin Kamala Harris’i. İki aday arasındaki başkanlık mücadelesi devam ediyor.

SEÇİMİN SONUÇLARI VE BELİRSİZLİKLER

Seçim sonucunda ABD’nin yeni başkanının kim olacağı büyük bir merak konusu. “Amerika Başkanı Trump mı olacak, yoksa Harris mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Seçim sonuçları, seçim günü sonrasında açıklanacak ve bu durum, hem ülke hem de dünya için kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.