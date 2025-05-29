Amor: İmamoğlu, AB Üyesi Olamaz

EUROPA PARLAMENTOSU RAPORTÖRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda düzenlenen basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” girişiminin demokratik gelişim açısından büyük bir önem taşıdığını ve bu tür adımların AB’ye katılım sürecini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Parlamentoda katılım sürecinin sonlandırılması yönünde bazı görüşler mevcut, ancak Amor, sürecin devamının bölge için daha faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca, Karadağ’ın AB üyeliğini örnek göstererek, katılım sürecinin gerekliliklerinin demokrasi ve temel değerlere dayandığını ifade etti.

IMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU OLUMSUZ ETKİ YARATIYOR

Amor, İmamoğlu’nun tutukluluğunun AB katılım sürecini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmadan önce tutuklandı. AB üyesi olmak istiyorsunuz ancak muhalefetin önemli isimlerinden birini cezaevine koyuyorsunuz” dedi. Türkiye’nin güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda önemli bir ortak olduğunu aktaran Amor, ancak hukuki güvenlik konusundaki eksikliklerin yatırım ortamını olumsuz etkilediğini ve siyasi gözaltıların kaygı verici olduğunu ifade etti. Terörle mücadele adımlarını desteklediğini belirten Amor, İmamoğlu’nun tutuklanmasının süreci aksattığını vurguladı.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME İSTEĞİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Raportör, İmamoğlu ile belediyede görüşmek istediğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep ettiğini belirtti. Ayrıca, savcıların siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi ve özellikle İmamoğlu’nun evine düzenlenen polis baskınını sert bir şekilde eleştirerek, “Gece yarısı silahlı polislerin evde olması kabul edilemez. Dışarıdan bakanlara bu görüntüler çılgınca görünüyor.” dedi.

SUÇLAMALARIN ADALETLE BAĞDAŞMADIĞI VURGUSU

Amor, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun terörizm suçlamasıyla yargılanmasının katılım sürecini engellediğini ve son dönemde hak ve özgürlükler açısından ortamın daha da kötüleştiğini dile getirdi. Hukukun siyasi araç olarak kullanılmasının yanlış olduğunu kaydeden Amor, Türkiye’de iktidardaki liderlerin yargılanabildiğini ancak İmamoğlu’na yönelik suçlamaların adaletle bağdaşmadığını söyledi. Ülkenin geçmişte daha kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu ve bu ortamın yeniden sağlanması gerektiğini de ekledi.

TÜRKİYE’NİN SURİYE KONUSUNDAKİ ROLÜ

Amor, Türkiye’nin Suriye konusundaki rolünün olumlu değerlendirildiğini belirtti. “Türkiye, Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Uluslararası ortakların katkısı önemli, ancak Türkiye’nin çabası takdir ediliyor.” dedi. Suriyeli yetkililere yeni bir fırsat verilmesi gerektiğini ve onları geçmişlerinden dolayı yargılamanın doğru olmadığını vurgulayan Amor, bunun yerine yeniden yapılandırma ve iş birliğinin sağlanması gerektiğinin önemini aktardı. Türkiye’nin Suriye’den gelen göçle ilgili duruşunun insani ve etik değerlerle uyumlu olduğunu da belirtti.