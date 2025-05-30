Amor: İmamoğlu Cezadan Önce Olmalı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GİRİŞİMİ ÖNEMLİ

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda düzenlenen basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” girişiminin demokratik gelişim açısından önemli olduğunu ve bu adımların AB’ye katılım sürecini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Amor, parlamentoda katılım sürecinin sonlandırılması yönünde tartışmalar olsa da, sürecin devamının bölge için daha faydalı olduğunu ifade etti. Karadağ’ın AB üyeliğini örnek göstererek, katılım sürecinin gerekliliklerinin demokrasi ve temel değerlere bağlı olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLUĞU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Amor, İmamoğlu’nun tutukluluğunun AB katılım sürecini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmadan önce tutuklandı. AB üyesi olmak istiyorsanız ancak muhalefetin önemli isimlerinden birini cezaevine koyuyorsunuz” dedi. Türkiye’nin güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda stratejik bir ortak olduğunu belirten Amor, hukuki güvenlik konusundaki eksikliklerin yatırım ortamını zedelediğini ve siyasi gözaltıların endişe verici olduğunu vurguladı. Katılım sürecinin ilerlemesi için terörle mücadele adımlarını desteklediğini ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasının süreci aksattığını, gelişmelerin olumlu olduğunu ekledi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME İSTEĞİ

Raportör, İmamoğlu ile belediye bünyesinde görüşmek istediğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep ettiğini belirtti. Savcıların siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Amor, özellikle İmamoğlu’nun evine yapılan polis baskınını sert şekilde eleştirdi: “Gece yarısı silahlı polislerin evde olması kabul edilemez. Dışarıdan bakanlara bu görüntüler çılgınca görünüyor.” Ayrıca, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun terörizm suçlamasıyla yargılanmasının katılım sürecini engellediğini ve son dönemde özgürlükler ve haklar konusunda ortamın daha da kötüleştiğini dile getirdi.

HUKUKUN SİYASİ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI YANLIŞ

Hukukun siyasi araç olarak kullanılmasının yanlış olduğunu belirten Amor, Türkiye’de iktidardaki liderlerin yargılanabildiğini ancak İmamoğlu’na yönelik suçlamaların adaletle bağdaşmadığını ifade etti. Türkiye’nin geçmişte daha kapsayıcı bir ülke olduğunu, bu ortamın yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’ NİN SURİYE KONUSUNDA ÜSTLENDİĞİ ROL

Amor, Türkiye’nin Suriye konusunda üstlendiği rolü olumlu bulduğunu belirtti. “Türkiye, Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Uluslararası ortakların katkısı önemli ama Türkiye’nin çabası takdir ediliyor” dedi. Suriyeli yetkililere yeni bir fırsat verilmesi gerektiğini, onları geçmişlerinden dolayı yargılamanın doğru olmadığını ve bunun yerine yeniden yapılandırma ile iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Suriye’den gelen göçle ilgili duruşunun insani ve etik değerlerle uyumlu olduğunu söyledi.