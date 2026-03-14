Amsterdam’da Yahudi Okuluna Yapılan Patlama Saldırısı

amsterdam-da-yahudi-okuluna-yapilan-patlama-saldirisi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir Yahudi okulunu hedef alan patlama meydana geldi. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, patlamanın Yahudi topluluğuna yönelik hedefli bir saldırı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Olay sonucunda okulda hasar oluştuğu bildirildi.

PATLAMAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Patlama sonrası, bölgeye intikal eden polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Yetkililer, patlama anında okulun boş olduğunu ve bu nedenle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını aktardı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis, patlayıcı düzeneği yerleştiren kişinin güvenlik kamerasında görüntülendiğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.