Anadolu Efes, ALBA Berlin İle Maç Yapacak

MÜSABAKA DETAYLARI

Anadolu Efes, THY Euroleague’nin 7. hafta karşılaşmasında Almanya’nın başkenti Berlin’de ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek. Uber Arena’da gerçekleşecek olan bu mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Ligde bugüne dek oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan Lacivert-beyazlı ekip, son karşılaşmasında iç sahada Barcelona’ya 97-88’lik skorla kaybetti.

ALBA Berlin ise ligde zorlu bir dönem geçiriyor. Takım, şu ana kadar yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşmada da yenilgi alarak son sırada yer alıyor.