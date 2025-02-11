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Spor

Anadolu Efes Stanley Johnson ile Ayrıldı

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ANADOLU EFES’İN STANLEY JOHNSON İLE YOLSUZLUĞU

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Stanley Johnson ile ilişkisini sonlandırdı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Ailevi sebeplerden ötürü ABD’ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.” ifadesine yer verildi.

BASKETBOLCUYA TEŞEKKÜR

Açıklamada, Johnson’ın kulübe katıldığı süreçteki katkıları için teşekkür edildiği ve onun gündeminin kariyerinin yeni dönemine odaklanması gerektiği vurgulandı. Bu ayrılığın nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

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