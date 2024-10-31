Anadolu Hisarı Mezarlığı Bakımsız Kaldı!

ANADOLU HİSARI MEZARLIĞI’NIN BAKIMSIZLIK SORUNU

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Anadolu Hisarı Mezarlığı, ilk kuşatan askerlerin kabirleriyle birlikte bakımsız haliyle dikkat çekiyor. 1393 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bu tarihi mezarlık, 14’üncü yüzyıla ait izler taşıyor ve yeniçerilerin naaşlarını içeriyor. Ancak kabirler üzerindeki yeniçerilere ait kalpakların bulunduğu yapılar kırılarak zarar görmüş ve yer değiştirmiş durumda. Tarihçi Zafer Bilgi, bu duruma ilişkin, “Bunların teker teker korunup, o kalpaklarının hazır olanları var ise tekrar yerine konulup, bir onarımdan geçirilip, açık hava müzesi şeklinde Anadolu Hisarı’na dahil edilerek, belki Hisarla birlikte ilgili kesimi aydınlatıcı bilgilerle kazandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, mezarlığın restorasyon projelerinin hazırlandığını ve onaylandığını belirtti. Bu projelerin kısa sürede hayata geçirileceği duyuruldu.

BÜYÜK TARİHİ ÖNEMİ

Beykoz Anadoluhisarı’nda bulunan ve İstanbul’u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin kabirlerinin yer aldığı mezarlık, bakımsızlıktan harabe durumuna gelmiş durumda. Tarihçi Zafer Bilgi, bunun Osmanlı tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Osmanlı aslında İstanbul’u fethetmek için bir girişim içerisinde sürekli. Bu fetih girişimindeki en önemli kuşatmayı yaşatan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, I. Bayezid diye biliniyor. Savaşlarda kahramanlığından dolayı, hızlı hareket ettiği için ‘Yıldırım’ unvanı almış meşhur bir komutandır” dedi. Yıldırım Bayezid’in Anadolu Hisarı’nı yapma amacı, boğazın en dar kısmından şehri etkisiz hale getirerek İstanbul’u kuşatmaktı. Bu kapsamda Osmanlı askerleri, Roma askerleriyle çatışmalara girdi ve Anadolu Hisarı yakınında ilk şehitliklerden biri inşa edildi.

MEZARLIK BİR AÇIK HAVA MÜZESİ

Zafer Bilgi, mezarlığın Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait önemli izler barındırdığını vurguladı. “Bugün Anadolu Hisarı Mezarlığı, Osmanlı yeniçerilerinin kabri olarak bilinmektedir. Yeniçerilerin başlıklarının nadide örneklerini içeren bir yer burası. Ancak elimizde bu konuda çok az örnek kalmış. Burası, Osmanlı’nın kuruluş döneminin bir yansıması olarak kıymetli ve bu nedenle korunması gerekiyor” şeklinde konuştu. Bilgi, “Bunların korunup yeniden onarılarak açık hava müzesi şeklinde Anadolu Hisarı’na dahil edilmesi, tarihi bilgilendirme çalışmalarıyla desteklenmesi önemli” şeklinde de ekledi.

KORUMA GEREKEN BİR KONU

Mezarlığın korunması için yapılacakları aktaran Bilgi, “Anadolu Hisarı açık hava müzesinin önemli noktalarından biri. İlk şehitlik durumunda olan bu alan, korunmaya muhtaç bir yapıda. Mezar taşlarının yalnızca onarılması yetmiyor; aynı zamanda kim olduklarının belirtilmesi, Türkçe bilgilendirmeler yapılması ve halkın bu mezarlığın tarihine dair bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Bilginin bu konuda hassasiyetle yaklaşması önemli bir tarihi bilinci ortaya koyuyor. Diğer yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mezarlığın restorasyon projelerini hazırlayıp onaylatmış durumda ve bu alanın onarılması bekleniyor.