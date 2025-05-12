Ancelotti, Brezilya’nın Teknik Direktörü Oldu

ANALİZ

Metin, Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin yeni görevi hakkında bilgi vermektedir. Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak atanması, tarihsel önemi ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, Ancelotti’nin Real Madrid’deki başarı ortalamasına ve Arda Güler’e verdiği süreye değinilmektedir. Bu bilgiler, düzenlenerek yeniden yazılacaktır.

CARLO ANCELOTTI BEREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NA GEÇTİ

Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olan Carlo Ancelotti, Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’den ayrılıyor. The Athletic’in haberine göre, Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak. 65 yaşındaki Ancelotti, bu göreve getirilen ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör oluyor.

XABI ALONSO REAL MADRID’İ ÇALIŞTIRACAK

Ancelotti’nin Real Madrid’deki görevini, Xabi Alonso devralacak. Ancelotti, milli yıldız Arda Güler’e zaman zaman az süre verdiği için eleştirilere maruz kalmıştı. Real Madrid’de geçirdiği süreçte 231 maça çıkan Ancelotti, 2.24 başarı ortalaması yakalamıştı.