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Spor

Anderlecht Yıldızı Augustinsson’dan Stadyum Yorumu

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ANDALEK’İN MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht, yarın saat 20.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için İstanbul’a gelen Anderlecht futbolcusundan Ludwig Augustinsson, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

ATMOSFERİN GÜCÜNE GÜVENİYORLAR

Stadyum atmosferine hazırlık yaptıklarını belirten Augustinsson, “Gerçekten bu maça başlamak istiyoruz. Çok iyi atmosfer olacağını biliyoruz. Atmosfer çok güçlü olacak. Biz bu konulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Evimizdeki atmosfer de çok iyidir, bu tür durumlara alışığız” ifadelerini kullandı.

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