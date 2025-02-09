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Anderson Talisca’dan Alex de Souza Mesajı

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ANDERSON TALISCA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna eklediği Anderson Talisca, ilgi çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’ya gönderme yaptı. Anderson Talisca, paylaşımında “Referans: Alex de Souza” ifadesine yer verdi.

TARAFTARDAN BEĞENİ TOPLADI

Anderson Talisca’nın bu paylaşımı, kısa bir sürede Fenerbahçe taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Talisca, Fenerbahçe forması ile ilk golünü Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor FK maçında attı. Bu gol, onun performansının ve Fenerbahçe’ye katılımının önemli bir göstergesi oldu.

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