Angelina Jolie ABD’den Ayrılma Hazırlığında

Angelina Jolie ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor

Hollywood’un tanınmış yıldızı Angelina Jolie, uzun süredir yurt dışına taşınmayı düşünüyordu ve şimdi bu planlarını gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmaya başladı. Çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini ifade eden Jolie, bu süreç sona erince taşınma hazırlıklarına hız kazandırdı. Ülkesine olan sevgisini sürdürse de, mevcut koşullar altında kendini artık ABD’ye ait hissetmediğini dile getirdi ve mevcut yönetimi dolaylı yoldan eleştirdi.

ABD’DEKİ ATMOSFERDEN RAHATSIZ

Angelina Jolie, yaptığı açıklamalarda ABD’deki toplumsal ve siyasi durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça belirtti. “Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum” diye ifade etti. Bireysel özgürlüklerin ve kişisel ifadelerin kısıtlandığı her ortamın tehlikeli olduğu vurgusunu yaptı.

KÜRESEL DEĞERLER VE EŞİTLİK VURGUSU

Jolie, kendi dünya görüşünü anlatırken eşitlik, birliktelik ve uluslararası değerlerin önemini ön plana çıkardı. “Benim dünya görüşüm eşitlikçi, birlikçi ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran ya da sınırlayan her şey son derece tehlikelidir” şeklindeki sözleriyle, ABD’deki değişime yönelik eleştirisini dile getirdi.

TAŞINMA PLANLARI GÜNDEMDE

Ünlü oyuncunun çocuklarının eğitimine ve yaşam düzenine dikkat ederek bu kararı az ertelediği, en küçük çocuklarının reşit olmasıyla, ABD’nin dışındaki bir ülkede yeni bir yaşam kurmayı planladığı kaydediliyor. Jolie’nin yeni hayatının Avrupa veya başka bir uluslararası merkezde gerçekleşmesi bekleniyor.

DAHA KÜRESEL BİR YAŞAM BIÇIMI

Angelina Jolie’nin bu kararı, sadece bir taşınma olarak değil; aynı zamanda Hollywood yaşamından uzaklaşıp daha küresel bir yaşam biçimini benimsediği anlamına geliyor. Gelecekteki kariyerini ve sosyal projelerini ABD dışında planlaması öngörülüyor. Jolie, altı çocuğuna da sahip: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne. Ayrıca, aktör Brad Pitt’ten olan ikizleri Knox ve Vivienne bu yıl 18 yaşına girecekler.