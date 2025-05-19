Anıtkabir’de 19 Mayıs Coşkusu!

MİLLİ MÜCADELENİN ANLAMLI GÜNÜ

Milli mücadelenin başlangıcının kutlandığı bu özel günde, ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin 81 ilinden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

BAKAN BAK’TAN GENÇLİĞE ÖNEMLİ MESAJ

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Bak, şunları ifade etti: “Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası’nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozmayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza koruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’nin gençleri işaret ettiğiniz muhasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde, sanatta, dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün Paris 2024’te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde, aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır. Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde şehir meydanlarında törenler düzenlenirken, spor etkinlikleri ve yürüyüşlerle milli ruh yaşatılıyor. Gençler, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın gururunu taşıyor.