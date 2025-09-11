Ankara’da 11 Bin 250 Kilo Kaçak Et

ANKARA’DA KÖFTE ÜRETİMİ YAPILAN İŞLETMELERDEKİ SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte üretimi yapılan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye sokabilecek et ve tavuk ürünlerinin bulundurulduğu belirlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MADDENİN DEĞERİ

Yapılan aramalar sonucu, üç köfte üreticisinde piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan toplam 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi bulunduruldu.

ETİKETSİZ VE ŞÜPHELİ ÜRÜNLERİN BULUNMASI

Ayrıca, 1,250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye el konuldu. Bu ürünlerden alınan numuneler imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.