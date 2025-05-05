Ankara’da 16 MİLYON CEZA UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi haksız ve aşırı fiyat uygulamalarına karşı korumak için 81 ilde denetim yapıyor. Bu kapsamda Ankara’da da denetimler gerçekleştirildi.

DENETİM DETAYLARI

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak faturaları inceledi ve gramaj kontrolü yaptı. Marketlere yönelik olarak haksız ve aşırı fiyat denetimi uygulandı.

CİDDİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Denetimler sonucunda ekipler, nisan ayında Ankara’da kontrol edilen 255 bin 831 üründen mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 5 bin 292 ürüne toplamda 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uyguladı.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu: “Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayında 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bunlardan 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir.”