Ankara’da 3 İşletmeye Operasyon: 11 Bin Kilo Kaçak Ürün

ANAYURDUNDA YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Ankara’da Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar, insan sağlığını tehdit eden gıda maddelerinin tespitine yönelikti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte üretim işletmelerinde denetim yapıldı. Bu denetimlerde, sağlığa zarar verebilecek et ve tavuk ürünlerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN ürünler

Gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan toplam 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası ele geçirildi. Tüm bu ürünlerin yanı sıra, yapılan baskında bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen bir kimyasal maddeye de el konuldu.

İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve toplamda 11 bin 250 kilogram et ile tavuk ürününe yasal işlem uygulandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin numuneleri alınarak imha işlemleri gerçekleştirildi.