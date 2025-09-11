Ankara’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ VE TESPİTLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, sabah saat 08.24’te merkez üssü Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin yerden 11,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KİTLESEL UYARILAR VE EK ARAŞTIRMALAR

Deprem sonrası vatandaşlar arasında tedirginlik oluşurken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de önemli bir uyarıda bulundu. “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.” dedi.

ARTÇI DEPREMLERİN Sayısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ise 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir ay geçti. Bu süreçte en büyüğü 5.0, 4.9 ve 4.5 olan yaklaşık 9 bin artçı sarsıntı kaydedildi. İlçeyi ziyaret eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’da yaptığı incelemelerde, depremin aslında bir nimet olduğunu belirtti.

DEPREMİN GELECEK ETKİLERİ

Prof. Dr. Ercan, Sındırgı’nın en büyük depremi yaşadığını ve daha büyük bir depremin beklenmediğini ifade etti. “Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı’nın açılımlarından birisi olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda.” dedi. “Bilimsel olarak bundan daha büyük bir deprem olma olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı’da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Sındırgı’da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli, bunun kararını belediyeler verecektir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ercan ayrıca, “Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır.” ifadelerini kullandı.