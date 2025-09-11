Ankara’da 4.1’lik Deprem Uyarısı! 7’ye Varan Gözlemlenebilir

DEPREM BİLGİLERİ VE TETİKLEYİCİ HUSUSLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, saat 08.24’te Kalecik merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde olduğu tespit edildi. Depremin ardından vatandaşlar arasında kaygı oluşurken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den önemli bir uyarı yapıldı. Prof. Dr. Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.”

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI VE ANALİZLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir ay geçti. İlk sarsıntının ardından 30 gün içinde 9 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı. İlçeyi ziyaret eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’nın en büyük depremini yaşadığını belirtirken, daha büyük bir deprem beklemediğini ifade etti. Balıkesir’de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bu deprem sonrasında Prof. Dr. Ercan, “Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı’nın açılımlarından birisi olabilir.” sözlerini kullandı.

İLERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Ercan, Sındırgı’daki depremin ardından mevcut durumla ilgili olarak, “Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda. Sındırgılıların merak ettiği; ‘bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?’ Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı’da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Sındırgı’da yapılacak konutlarla ilgili belediyelerin karar vereceğini ve TOKİ evlerinin sağlıklı yapılar olduğunu da belirtti.