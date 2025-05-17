Ankara’da 40 Ton Ürün Satışı Engellendi

ANKARA’DA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DENETİMİ

Ankara’daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üreten 39 işletmeye eş zamanlı bir denetim yapıldı. Bu denetim sonucunda, tüketici sağlığını tehdit eden içeriğe sahip 40 ton ürünün satışı durduruldu.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin, alanda insan sağlığını tehdit eden durumların yanı sıra, taklit ve tağşiş meselelerinin araştırılması ve ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Denetimler sırasında karşılaşılan sorunlar arasında; etiket bilgisi eksikliği veya yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş ya da küflenmiş ürünlerin satışa sunulması ve uygunsuz depolama koşulları yer aldı.

YASAL İŞLEMLERİN UYGULANMASI

Denetim sürecinde, kanunlara aykırı faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen işletmelere toplamda 40 yasal işlem uygulandı. Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, “Ankara’da toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik” dedi. Güvenilir gıda için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.