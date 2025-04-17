Ankara’da 525 Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı!

ANKARA’DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adını taşıyan dev operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, operasyonun hazırlıkları 6 ay boyunca titizlikle sürdürüldü. Teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları çözüldü ve Ankara adeta yeniden incelendi.

HEDEF SOKAK SATIYICILARI

Operasyonun asıl amacı, sokak arasında, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarını yakalamaktı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” şeklinde konuştu.

BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Operasyona:

– 4 bin 768 polis

– 1 bin 461 ekip

– 40 dedektör köpek

– 4 insansız hava aracı (İHA)

katıldı. Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

NET MESAJ: “ÇIKMAZ SOKAKTASINIZ!”

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sert ifadelerde bulundu. “Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!” şeklinde uyarıda bulundu.

OPERASYON HALA DEVAM EDİYOR

Operasyonun sadece ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların olabileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KURUMLARDAN BÜYÜK DESTEK ALINDI

Operasyonun başarısında, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması önemli rol oynadı.