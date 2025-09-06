Gündem

Ankara'da Aksamalar Meydana Geldi

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’da öğle saatlerinde aniden yağmaya başlayan sağanak ve dolu, kenti olumsuz etkiledi. Bu yağış, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açarken, pek çok yol da göle döndü.

TRAFİK AKSAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yağış nedeniyle Anadolu Bulvarı’nda trafikte önemli aksaklıklar yaşandı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan Şaşmaz mevkii, sağanak nedeniyle suyla kaplandı. Yoğun trafiğin olduğu bu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyları oluştu.

