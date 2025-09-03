Ankara’da Baba, Çocuklarını Bıçakladı

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Feridun Çelik Mahallesi’nde, baba H.Ö, bilinmeyen bir sebepten ötürü evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö’yü karnından bıçaklıyor. Sonrasında intihar girişiminde bulunan H.Ö, durumun ciddiyetinin ortaya çıkmasıyla çevredeki insanlar olay hakkında ihbarda bulunuyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE

Olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesi sağlanıyor. Acil olarak müdahale edilen baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Bu trajik olayın nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.