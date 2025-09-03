Gündem

Ankara’da Baba, Çocuklarını Bıçakladı

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Feridun Çelik Mahallesi’nde, baba H.Ö, bilinmeyen bir sebepten ötürü evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö’yü karnından bıçaklıyor. Sonrasında intihar girişiminde bulunan H.Ö, durumun ciddiyetinin ortaya çıkmasıyla çevredeki insanlar olay hakkında ihbarda bulunuyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE

Olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesi sağlanıyor. Acil olarak müdahale edilen baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Bu trajik olayın nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Tammy Abraham Bir Kız Çocuğu Sahibi

Beşiktaşlı futbolcu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Abraham, kızlarının doğumunu sevinçle paylaştı.
Spor

