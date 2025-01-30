Ankara’da Baba İle İlgili Şok İddia

TÜM DÜNYA ŞOKTA!

Keçiören’de yaşanan trajik bir olayla ilgili iddialar üzerine, bir babanın eşi H.Ö. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine attığı bildiriliyor. Bebeğinin hareketsiz kalmasından sonra babanın, çocuğun öldüğünü düşünerek eşinin yardım istemesine engel olduğu ileri sürülüyor.

KAÇIŞ VE YARDIM ARAYIŞI

Düşmeye direnen eşi H.Ö., sonunda güçlükle kurtulmayı başardı ve yaralı bebeğini hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan bebek, tedavi sürecinin ardından müşahade altına alındı ve daha sonra taburcu edildi. Bu olay, aile içindeki anlaşmazlıkların nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.